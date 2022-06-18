Palermo travolto dal Venezia di Vanoli superiore in ogni zona del campo per coralità, automatismi e prestazione dei singoli. Solite topiche difensive e lagunari straripanti: doppio Pohjanpalo, tris…
Prime Pagine
SudTirol-Palermo, sfida in programma sabato 25 febbraio allo stadio "Druso" alle ore 14:00, sarà una gara speciale per Jeremie Broh e Luca Fiordilino. Per i due centrocampisti sono, infatti, gli unici…
Caos Palermo, via Baldini e Castagnini: le prime pagine dei quotidiani
TUTTOSPORT LA GAZZETTA DELLO SPORT GIORNALE DI SICILIA LA REPUBBLICA-PALERMO
Ecco, di seguito, i titoli delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi e di cronaca, che danno spazio al passaggio di proprietà che vedrà il Palermo entrare nella galassia della facoltosa…
“La mossa finale di Musumeci”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Il presidente della Regione scopre le carte: possibile un passo indietro sulla ricandidatura per…
“Musumeci, finale di partita. Primarie nel ciclone Di Maio”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Oggi il presidente comunica la rinuncia alla candidatura bis. Nel…
“Traore la mossa del Diavolo”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Il Milan batte un colpo. Il jolly del Sassuolo obiettivo dichiarato: ideale per Pioli e il…
“Rivoluzione Pogba”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “L’arrivo del francese coinciderà con una profonda trasformazione del centrocampo. Solo Locatelli è sicuro di restare,…
“C'è solo l'inter“. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Presi Lukaku, Mkhitaryan, Asllani e Bellanova, ha altri 3 colpi in canna. Marotta punta deciso su Bremer e…
"Musumeci a 24 ore dalla resa". Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola.
"Rosa a caccia di dieci rinforzi per la B". Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola.
"Inzaghi firma e sorride, Romelu sta arrivando". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport".
"Juventus, Pogba arriva prima". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Tuttosport".
"Lukaku è tornato: Inter, mi sei mancata". Apre così la prima pagina dell'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport".
"Lagalla sale, Musumeci scende: nel giorno dell'insediamento del nuovo sindaco di Palermo, emergono i primi tormenti del presidente della Regione". Apre così la prima pagina dell'edizione odierna del…
"Musumeci mollato dagli alleati: 'Adesso basta, tolgo il disturbo'". Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola.
"Del Piero: 'Quanto amo questa maglia, mi fa piacere che i tifosi della Juve mi chiedano di tornare". Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola.
"Troppa Inter, Lukaku si sblocca, Dybala si blocca". Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola.
"Giganti contro: Lukaku ritrova Lautaro, Max aspetta Di Maria". Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola.
“Formazione, è caos assunzioni”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Socilia”, oggi in edicola. “Gli enti ricevono altri 16 milioni per i corsi, ma aggirano l'obbligo di reclutare con priorità…
“Lukaku, ci siamo (quasi)” Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Il Chelsea chiede 10 milioni all’Inter ma Zhang vuole pagare meno. Si tratta a oltranza per il…
“Bellissimo bis” Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Fantastico Berrettini, nuovo signore dell’erba. «Koulibaly-De Ligt, muro da scudetto». Sabatini esclusivo: «Pogba è un…
“Lukaku, è fatta”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Big Rom ritorna a Milano: il club londinese dice sì all’affare. Inter, accordo con il Chelsea: 10 milioni più…
“Regione, la sfida delle primarie: il Pd ha scelto Caterina Chinnici”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Il 23 luglio la base giallorossa voterà sul candidato…
“Le prime spine per Lagalla”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Rifiuti per le strade a Palermo, è di nuovo emergenza. Caruso della Rap: non sono mai arrivate le…
“Nasce l’Inter a 3 stelle”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Obiettivo 2° scudetto col trio. Domani vertice col Chelsea per definire il prestito di Lukaku a 10…
“Perché è così Allegri. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Il ds Cherubini vede il tecnico a Livorno e fa il punto sul mercato: il club è al lavoro per altri 4 obiettivi. Di…
“Premier su Abraham. La Roma lo blinda“. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Manchester United e Arsenal corteggiano l’inglese: stop dei Friedkin. Promessa a…
"Il Palermo City dei sogni porta Mirri nell'olimpo rosa". Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola
"Nuova era rosa, Sagramola fuori dal Cda". Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola.