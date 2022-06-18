Palermo, verso il SudTirol: Broh e Fiordilino, il derby del cuore dei doppi ex 22 febbraio 2023 - 09:14 22 febbraio

SudTirol-Palermo, sfida in programma sabato 25 febbraio allo stadio "Druso" alle ore 14:00, sarà una gara speciale per Jeremie Broh e Luca Fiordilino. Per i due centrocampisti sono, infatti, gli unici…