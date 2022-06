Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Musumeci, finale di partita”

“Musumeci, finale di partita. Primarie nel ciclone Di Maio”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Oggi il presidente comunica la rinuncia alla candidatura bis. Nel centrodestra si tratta sul successore. La scissione dei 5Stelle imbarazza il Pd che chiede garanzie all’asse Conte. E c’è chi propone un rinvio. Roberto Alajmo: ‘L'ironia di Fic&Pic ha chuso la corsa del governatore’. Già un’emergenza per Lagalla. Non c’è più spazio nella discarica. Palloncini colorati per Elena. Urla alla madre: ‘Assassina’. Scarcerato il killer di Graziella. Il fratello: ‘Uccisa un’altra volta’. Maturità con Verga e il clima. ‘Temi facili’: e passa la paura. Ouando i lenzuoli risvegliarono la Palermo ferita. Estate a casa Dalla. Va in affitto la villa di Milo”.