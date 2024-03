LE PAGELLE DI PALERMO-VENEZIA 0-3: Lund e Ceccaroni flop, difesa horror. Brunori…

1 di 3

DIFESA

Palermo travolto dal Venezia di Vanoli superiore in ogni zona del campo per coralità, automatismi e prestazione dei singoli. Solite topiche difensive e lagunari straripanti: doppio Pohjanpalo, tris Gyrkjaer e almeno altre quattro nitide palle gol per gli ospiti. Palermo sterile e scolastico in fase offensiva, incapace di impensierire la solida e brillante formazione di Vanoli. Di seguito le pagelle dei calciatori rosanero a cura della redazione di Mediagol.it.

PIGLIACELLI - 5,5 I giocatori del Venezia gli sbucano da tutte le parti e paga l'ennesima serata da incubo del suo reparto difensivo. Nulla può sul colpo di testa poderoso di Pojkanpalo e sul chirurgico esterno destro del finlandese in occasione del raddoppio. Ci mette una pezza in almeno altre tre circostanze, evitando un passivo ancor più roboante. Rivedibile sul diagonale di Gytklaer che cala il tris quando la squadra rosa aveva già issato bandiera bianca.

DIAKITÈ . 5,5 Non ha certo la brillantezza delle sue prime uscite, lotta col consueto ardore e prova a suonare la carica con qualche sgroppata impetuosa sulla corsia per poi sbagliare sovente la misura del cross. Tackle vigorosi e vis agonistica sempre alta, ci mette la voglia ed il fisico ma i risultati non sono pari alla su e encomiabile generosità.

NEDELCEARU - 4,5 Soffre vistosamente, al pari di Ceccaroni, prestanza e qualità di Pohjanpalo, bucato dall'attacco porta del finlandese in occasione del vantaggio lagunare. Barcolla, come il suo compagno di reparto, in una retroguardia che pare scollata, poco attente ed ancor meno reattiva. Si fa battere sullo stacco da Pierini nella spiazzata che origina il raddoppio del capocannoniere del torneo cadetto, letale malinteso con Ceccaroni che non copre l'attacco alla profondità del match winner. Corini lo lascia negli spogliatoi nell'intervallo, pare per qualche fastidio di natura fisica..

CECCARONI 4,5 Anche lui va in barca sugli attacchi del Venezia, l'errore in occasione del raddoppio di Pohjanpalo è marchiano, non sente il finlandese alle sue spalle e resta sulle gambe nella terra di nessuno, osservando Nedelcearu perdere il duello aereo con Pierini e non coprendo la profondità sul movimento di Pohjanpalo. Lotta e sfiora il gol di testa nella ripresa, nulla da dire sull'impegno ma vive un momento di condizione psicofisica altamente deficitario.

GRAVES - -5,5 Subentra a Nedelcearu nella ripresa e affianca Ceccaroni al centro della difesa. Prova a fare il suo con ordine e senza strafare, in un frangente in cui il Venezia non forza più di tanto, limitandosi a gestire ed a pungere in ripartenza. Tiene la posizione senza evidenti sbavature, ma i lagunari costruiscono almeno altre tre nitide palle gol al netto del tris di Gytjkaer.

LUND 4 Parte benino in fase di spinta, duettando con Di Francesco sulla catena mancina, fraseggi, sovrapposizioni e tagli interni che lo portano varie volte al cross ed una addirittura alla conclusione, strozzata, con il destro. Letteralmente disastroso in fase di copertura, Candela lo buca con estrema facilità, fatica a chiudere adeguatamente le diagonali difensive sui cambi di fronte, come in occasione della prima rete ospite, e viene saltato quasi regolarmente dall'esterno destro di Vanoli. Corini lo richiama in panchina nell'intervallo.

AURELIO 4,5 Staffetta con l'omologo di ruolo e rendimento altrettanto insufficiente. Pronti via, nella ripresa sbaglia un appoggio di testa e lancia in porta Pierini, con Candela soffre le pene dell'inferno, spinge poco e sbaglia la misura di un paio di cross, naufragando nel marasma generale.