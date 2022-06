Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Premier su Abraham. La Roma lo blinda”

“Premier su Abraham. La Roma lo blinda“. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Manchester United e Arsenal corteggiano l’inglese: stop dei Friedkin. Promessa a Mourinho: il centravanti non ha prezzo. Il Chelsea vanta un'opzione di riacquisto da 80 milioni che potrà essere esercitata solo nel 2023, Tammy felice di rimanere in giallorosso. Il declino del nostro calcio: la Serie più B che A e il mercato degli altri. Doppia coppia Inter. Inzaghi va all'assalto con gli arrivi di Dybala e Lukaku. Svolta Fiorentina: Italiano un rinnovo allo sprint. La retromarcia, Mertens: Io aspetto il Napoli”.