Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Lukaku, ci siamo (quasi). Comanda Milano”

“Lukaku, ci siamo (quasi)” Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Il Chelsea chiede 10 milioni all’Inter ma Zhang vuole pagare meno. Si tratta a oltranza per il ritorno del belga in nerazzurro. Oggi è possibile la chiusura della clamorosa operazione. Comanda Milano. Calcio e basket pigliatutto. L'Olimpia, il Milan e l'Inter sanno vincere e trascinare. Juve: ave Di Maria. Allegri lo vuole a tutti i costi. Buffon: In questa serie A vale come un… Maradona”.