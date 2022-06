Prima Pagina Giornale di Sicilia: “Palermo targato City, partito conto alla rovescia”

“Formazione, è caos assunzioni”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Socilia”, oggi in edicola. “Gli enti ricevono altri 16 milioni per i corsi, ma aggirano l'obbligo di reclutare con priorità i docenti storici. La Lega attacca. Il neo assessore Aricò: «Accerteremo le violazioni». In piena campagna elettorale si aprono le maglie, nonostante l’accordo Regione-sindacati che impone di attingere in un apposito albo. Diventerà Bellissima e Fdl, frizioni dopo il voto. Lagalla oggi si insedia: scatta il toto-dirigenti. Macron perde la maggioranza. M5S in frantumi, la sfida di Di Maio. Moto contro auto, morti due giovani”. E ancora, spazio allo sport: “Per il Palermo targato City è già partito il conto alla rovescia. Parebbe essere l’1 luglio la data per l'ufficialità dell’acquisto. Intanto si delineano le sorti di alcuni giocatori. Verstappen vince davanti a Sainz. Stoccarda e il Queen's, iI rilancio di Berrettini”. Infine, in taglio alto: “Covid, risale la curva. In sette giorni +26% di contagi nell'isola. Leavitt premiato: «Palermo? Merita un libro». Un tour nell'entroterra jonico: paesini affascinanti e tante delizie a tavola”.