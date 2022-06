Prima Pagina, Tuttosport: “Rivoluzione Pogba. Inter-Dybala, occhio al Real”

“Rivoluzione Pogba”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “L’arrivo del francese coinciderà con una profonda trasformazione del centrocampo. Solo Locatelli è sicuro di restare, Arthur e Ramsey in uscita, Rabiot, McKennie e Zakaria in bilico. Fabian Ruiz, Renato Sanches e Nandez obiettivi in entrata. Caso Suarez: tutti prosciolti, anche il legale Juve. Luis Henrique, stretta Toro. Acerbi: difesa Milan, rinforzi low cost. Indice di liquidità, vince la Lega. Il Tar respinge il ricorso Figc. Ferrieri Caputi promossa. Una donna arbitro in A”. Infine, in taglio alto: “Inter-Dybala, occhio al Real. Zhang frena: prima di chiudere con la Joya servono due cessioni in attacco e un passo indietro dell'agente. Ipotesi Madrid se Asensio va via. La curva contro Lukaku. E Calhanoglu attacca Ibra”.