Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Le prime spine per Lagalla”

“Le prime spine per Lagalla”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Rifiuti per le strade a Palermo, è di nuovo emergenza. Caruso della Rap: non sono mai arrivate le ordinanze per Bellolampo, tra dieci giorni costretti a sospendere la raccolta. Il sindaco si insedia domani. Intanto è paralisi ai Rotoli, si dimette il responsabile Reset. Gli hacker diffondono altri dati riservati al Comune. Regione, per le primarie una corsa a ostacoli. Musei e Parchi, tornata di nomine. Armi all'Ucraina, M5S spaccato. Senatori all'attacco di Di Maio. Elena, morte atroce. La madre ha inferto undici coltellate. Migranti, in 500 trasferiti. Ne arrivano altri 91. Incidente, gamba amputata a un ventenne. Il business dei boss fra i tavolini del bar. Isgro: l'arte ha un ruolo sociale”. Infine, in taglio alto: “Annuncio choc di Allevi: ho un mieloma. Aumenano i contagi e le reinfezioni. Alga tossica tra Isola e Capaci. Nuove analisi ma i divieti restano almeno fino a venerdì”.