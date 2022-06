Prima Pagina, Tuttosport: “Perché è così Allegri. Il Toro è fermo, l’alibi è Bremer”

“Perché è così Allegri. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Il ds Cherubini vede il tecnico a Livorno e fa il punto sul mercato: il club è al lavoro per altri 4 obiettivi. Di Maria: si va avanti a oltranza. Koulibaly con i soldi di Demiral. Arthur per Zaniolo: la Roma apre. Arnautovic prima scelta in attacco. Il Toro è fermo. L’alibi è Bremer. Mercato bloccato: Cairo vuole finanziare gli acquisti con i 40 milioni chiesti per il brasiliano”.