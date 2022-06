Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Lukaku, è fatta. Juve, attesa Di Maria”

“Lukaku, è fatta”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Big Rom ritorna a Milano: il club londinese dice sì all’affare. Inter, accordo con il Chelsea: 10 milioni più bonus per il prestito. Juve: attesa Di Maria. Napoli, avanza Kim. Lazio su Sucic. Contatto Zhang-Marotta per il via libera al rientro dell'attaccante. E mercoledì arriva Mkhitaryan per le visite. Sprint Dybala. Dela trova il vice Koulibaly: è il coreano del Fenerbahçe. La Roma insegue Douglas Luiz. Svolta Milan: c'è il rinnovo per Maldini e Massara. Fiorentina e ltaliano: contratto fino al 2025. Muore il broker che truffò i calciatori. L’incidente è un giallo”.