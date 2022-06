Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Traore la mossa del Diavolo. Dybala-Paredes…”

“Traore la mossa del Diavolo”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Il Milan batte un colpo. Il jolly del Sassuolo obiettivo dichiarato: ideale per Pioli e il club. Servono 25 milioni. Dybala, Inter sbrigati. Paulo infastidito, vuole subito il sì. E il Milan osserva: l'idea piace… Paredes, Juve prendimi. Il centrocampista del Psg chiama. Possibile uno scambio con Kean. Il gioco dei 9. Origi, Lukaku e Vlahovic: ecco come può cambiare la nuova lotta per lo scudetto. Gnonto: da Mancini a Sacks, la maturità del baby azzurro. Il paradosso Bernardeschi, dall’Europeo a disoccupato”.