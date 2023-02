Palermo, verso il SudTirol: Broh e Fiordilino, il derby del cuore dei doppi ex

SudTirol-Palermo, derby del cuore per Broh e Fiordilino. Destini che si incrociano

SudTirol-Palermo, sfida in programma sabato 25 febbraio allo stadio "Druso" alle ore 14:00, sarà una gara speciale per Jeremie Broh e Luca Fiordilino. Per i due centrocampisti sono, infatti, gli unici ad aver vestito le maglie di entrambe le squadre. L’edizione odierna del " Giornale di Sicilia" si sofferma sul derby del cuore tra Fiordilino e Broh, i due ex della sfida tra Sudtirol e Palermo.

Il mediano del SudTiirol, non è soltanto un ex calciatore del Palermo ma è un palermitano doc, seppur nativo di Casteldaccia. Per Fiordilino una vita in rosanero, che inizia dalla cantera del club di viale del Fante, percorrendo l'intero settore giovanile. Con la formazione Primavera 66 presenze condite da tre gol. Poi, tanta gavetta in prestito in giro per l’Italia: da Cosenza, a Lecce e sempre con ottimo rendimento. Risultati che gli sono valsi la conferma in rosanero nella stagione 2017-2018, quella della Serie B e quella della mancata promozione in A dell’indimenticabile playoff di Frosinone. In quella stagione, per Fiordilino 14 presenze, 12 in nella regular season e 2 negli spareggi promozione impreziositi da un assist.

Nella stagione 2018-2019, la conferma a pieno titolo nella squadra palermitana: per lui diciotto gettoni tra campionato e Coppa Italia. Per il numero 6 del Sudtirol quella di sabato potrebbe essere la prima presenza in campo contro il Palermo. Da ex, infatti Fiordilino non è mai sceso in campo per affrontare la squadra rosanero. Quando vestiva la maglia del Venezia, nel match del girone d'andata disputato al "Barbera", il centrocampista ha vissuto la sua particolare sfida dalla panchina.

Dall'altra parte, quella rosanero, Boh torna a Bolzano da ex, dopo aver indossato la maglia biancorossa dal 2o16 al 2018 e nuovamente del campionato di Lega Pro 2021-2022, disputando un un grande campionato vissuto da protagonista assoluto in virtù delle 36 presenze impreziosite da quattro gol. In prestito dal Palermo, il centrocampista nativo di Parma è tornato al club di viale del Fante oggi targato City Football Group, conscio della sua crescita professionale, che gli ha permesso di ritagliarsi il proprio spazio nello scacchiere tattico del tecnico rosanero Eugenio Corini.