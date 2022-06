Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “I rosanero accelerano per Brunori”

“La mossa finale di Musumeci”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Il presidente della Regione scopre le carte: possibile un passo indietro sulla ricandidatura per tenere unito il centrodestra. E intanto il «nemico» Miccichè incontra Stancanelli... Il governatore vorrebbe lasciare l’ultima parola sul suo futuro alla Meloni. E torna a scaldare i motori anche De Luca. Concorsone flop, adesso è braccio di ferro nella giunta. La diaspora nel M5S rafforza il governo Draghi. Vaccini, un milione senza la terza dose e il Covid non demorde. Tra Consiglio e giunta, risiko delle poltrone: spunta il tandem. Quattro imprese pronte a rilevare lo stabilimento della Blutec. «Cari adulti, tenete fuori i bambini dai vostri conflitti». A Catania i funerali della piccola Elena, uccisa dalla madre. Lacrime e dolore nella cattedrale gremita. Il monito dell’arcivescovo nell’omelia davanti alla bara bianca: «Non auguriamo tormento eterno alla mamma, neanche la sua povera figlia lo vorrebbe»”. Infine, in taglio alto: “I rosanero accelerano per Brunori. Settembre tutto siciliano per Fiorello. Duplice omicidio ad Acireale: vittime due cugini trentenni. Tra le piste quella del furto di agrumi”.