Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Lukaku, c’è Conte. L’altra Italia”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport" oggi in edicola

"Lukaku, c'è Conte". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport". "Tuchel lo libera, il Chelsea non lo presta, ma l'Inter ha anche un ostacolo sconosciuto. L'altra Italia: a Bologna sfidiamo la Germania. Per Mou è in arrivo Paredes. Pioli aspetta De Ketelaere e Beraradi. Torreira da Sarri, si può fare. Gattuso, nuova shit storm. Nicola avanti altri due anni".