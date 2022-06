Prima Pagina, Corriere dello Sport: “C’è solo l’Inter. AAA vendesi Juve”

“C'è solo l'inter“. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Presi Lukaku, Mkhitaryan, Asllani e Bellanova, ha altri 3 colpi in canna. Marotta punta deciso su Bremer e Milenkovic e non molla Dybala. Skriniar il sacrificato, Sanchez e Dzeko in forse, anche se Edin riceve spesso rassicurazioni. La curva fredda con Big Rom. Gli esami di Gnonto non finiscono mai. Festa viola, Italiano firma fino al 2024. Sarri chiede Emerson, Latito ci prova. La Lega vince anche al Tar, Figc bocciata. AAA vendesi Juve. La Vecchia Signora aspetta Pogba e intanto cede. Bisogna sfoltire prima di acquistare. Il monte ingaggi resta un problema. Rabiot, Arthur, Kean e Ramsey in partenza per far posto a Di Maria”. Infine, in taglio alto: “Svolta Roma, Frattesi dice sì. Contratto quinquennale, stipendio di 2 milioni a stagione: manca l’ok del Sassuolo, la distanza è colmabile. Sorriso Napoli, ecco Ostigard. Incontro tra Giuntoli e il manager del norvegese: offerti al Brighton 5 milioni più bonus, chiusura vicina”.