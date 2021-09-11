Il Palermo Women, attraverso un post pubblicato sui social, ha comunicato che Rosalia Pipitone rimarrà alla guida della squadra anche per l'annata 25/26. Conferma, dunque, dopo il settimo posto…
Calcio femminile
Negli ultimi anni, il calcio femminile ha vissuto una vera e propria esplosione a livello mondiale, segnando un incremento significativo in termini di popolarità, visibilità e investimenti. Mentre il…
Una giornata che Giada Pellegrino Cimò difficilmente dimenticherà. Dopo aver trascinato la Roma verso il quarto scudetto consecutivo del campionato Primavera femminile contro la Juventus, la…
Il girone C della Serie C Femminile per il Palermo non poteva aprirsi con una gara più affascinante, con il calendario che ha messo subito sul piatto il derby contro il neopromosso Catania, andato in…
Leandro Paredes è reduce da una delle stagioni più negative della sua carriera. Dopo aver brillato con le maglie di Empoli e Roma in Italia, è stato prelevato dal Paris Saint Germain con il quale ha…
Oggi, domenica 11 settembre, inizia il nuovo campionato di Serie C femminile per il Palermo Women, "che anche quest’anno rappresenta i colori rosanero nelle competizioni nazionali", si legge nella…
VIDEO Italia, ecco le 23 convocate dalla Ct Bertolini per Euro 2022
A distanza di due anni, l'Italia Femminile torna a calcare il manto erboso dello Stadio "Renzo Barbera". L'ultima volta a Palermo le azzurre vinsero la sfida contro la Nazionale bosniaca 2-0, nel…
Dramma Armando Zamparini: il cordoglio dell'ASD Palermo Femminile
La ASD Palermo femminile, esprime le più sentite condoglianze all'ex Presidente del Palermo Maurizio Zamparini e alla sua famiglia, per la prematura scomparsa del figlio Armando Questo il cordoglio…
Palermo Women, nuovo rinforzo: attaccante con trascorsi in Serie C
Si unisce alla rosa del Palermo Giada Ribellino, classe 2001, attaccante. Giada Ribellino, fin da piccolissima ha dimostrato cuore e carattere diventando a 6 anni capitano di una squadra maschile.