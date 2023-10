As Roma Women, esordio in Champions League per l’ex Palermo Giada Pellegrino

Una giornata che Giada Pellegrino Cimò difficilmente dimenticherà. Dopo aver trascinato la Roma verso il quarto scudetto consecutivo del campionato Primavera femminile contro la Juventus , la talentuosa calciatrice palermitana classe 2006 ha esordito in Women's Champions League proprio con la maglia dell' As Roma Women .

"E' stata un’emozione che non si può spiegare, questa per me è la prima finale visto che nella scorsa stagione ero a Palermo - aveva dichiarato Giada lo scorso maggio, decisiva in occasione della finale contro la formazione bianconera -. Sono fiera della mia squadra. Non era facile confermarci di nuovo però ce l’abbiamo messa tutta e ci abbiamo creduto, alla fine siamo riuscite a portare il quarto scudetto a casa. Con l’impegno di tutte ce l’abbiamo fatta, sono molto contenta".