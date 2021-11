Qual. Mondiali 2023, oggi Italia-Svizzera al “Barbera”: le probabili formazioni

Un vero e proprio scontro diretto è quello in programma alle ore 17:30 allo Stadio "Renzo Barbera" di Palermo tra le azzurre di Milena Bertolini e la Svizzera

Due anni dopo la Nazionale Femminile torna a giocare fra le mura dello Stadio "Renzo Barbera". Oggi, venerdì 26 novembre, alle ore 17:30, l' Italia affronterà la Svizzera nel capoluogo siciliano, nel match valevole per le qualificazioni al Mondiale 2023 che si disputerà in Nuova Zelanda e Australia . Entrambe le formazioni sono appaiate al primo posto in classifica, a quota 12 punti, dopo quattro partite.

Milena Bertolini arriva allo scontro diretto contro le elvetiche con diverse defezioni a causa delle positività al Covid-19 riscontrate all'interno del gruppo squadra: Elisa Bartoli , Arianna Caruso , Martina Rosucci e Giada Greggi le giocatrici che salteranno il match, oltre a Valentina Cernoia , Alia Guagni e Aurora Galli , ferme ai box per infortunio. "È stato un raduno particolare, diverso dagli altri - ha spiegato alla vigilia la Bertolini -. Non ci saranno giocatrici importanti, ma le ragazze hanno entusiasmo e voglia di raggiungere l’obiettivo della qualificazione al Mondiale. Sappiamo quanto questo sia importante".

Sono già 9.300 i biglietti (gratuiti) staccati per assistere alla gara: "La scelta non è stata casuale - ha dichiarato la c.t. -, le ragazze avvertono il calore del Sud, un pubblico che ci sostiene è decisivo. Il Barbera sarà la... dodicesima donna in campo, ed è importante che questa nazionale faccia conoscere il nostro movimento e rompa certi pregiudizi". La partita sarà trasmessa in chiaro, in diretta su Rai 2, mentre in streaming l'incontro si potrà seguire su Raiplay.it.