Serie C femminile, via al campionato anche per le ragazze del Palermo Women

Oggi l'esordio in campionato anche per la squadra allenata da Antonella Licciardi

Oggi, domenica 11 settembre, inizia il nuovo campionato di Serie C femminile per il Palermo Women , "che anche quest’anno rappresenta i colori rosanero nelle competizioni nazionali", si legge nella nota diramata dal club di viale del Fante sul proprio sito di riferimento.

L'esordio sarà in trasferta a Sant'Agata di Militello contro l'ASD Academy Sant'Agata 2018, l'unica altra squadra siciliana del Girone C, neo-promossa dall'Eccellenza. A guidare le ragazze della prima squadra, anche quest’anno, sarà la coach Antonella Licciardi, che avrà al suo fianco come vice Rosalia Pipitone, ex portiere della Nazionale Italiana.