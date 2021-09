Mirri: “Attacco? Anche su Lucca giudizi affrettati. Di Piazza? Roba per gli avvocati”

Il patron del Palermo FC, Dario Mirri, ha presenziato alla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione agonistica dell'ASD Palermo Femminile, neo promossa in Serie B

"Attacco? L'anno scorso si diceva che Lucca non fosse un attaccante adatto al Palermo, durante la stagione passata abbiamo avuto la conferma che non fosse così e lo continuiamo a vedere. I giudizi tecnici sui calciatori devono essere fatti alla fine: Brunori-Soleri-Floriano-Fella e Silipo sono tutti degli ottimi attaccanti. Bisogna ancora spettare, siamo solo all'inizio anche se dobbiamo e pretendiamo di fare meglio. Vicenda Di Piazza? L'ho detto già tempo fa, parliamo di un tema che riguarderà più gli avvocati piuttosto che il presidente. Il tribunale insieme proprio agli avvocati faranno le loro considerazioni e dunque non mi sembra corretto aggiungere qualcosa".