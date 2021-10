Palermo Women, furto nel campo d’allenamento: rubata vettura con completini da gioco

La società ha espresso tutto il suo rammarico per questo gesto che ha creato qualche problema alla dirigenza che dovrà al più presto correre ai ripari

Una delle note più liete di questo avvio di stagione in casa rosanero è stata la partecipazione al campionato di Serie B per la squadra femminile del Palermo. Le ragazze, nonostante siano al primo anno nella categoria, stanno lottando ogni partita, facendo intravedere ottime capacità individuali e mostrando come un gruppo coriaceo, unito e pronto a gettare il cuore oltre l'ostacolo, possa andare oltre il problema e giocarsela alla pari con formazioni più blasonate.

Nella serata di oggi nel parcheggio d'allenamento delle ragazze si è registrato uno spiacevole evento. Una vettura con dentro borsoni e completini che erano stati approntati in vista della sfida contro il Cesena di domenica è stata rubata, arrecando un danno non indifferente alla società che è dovuta subito correre ai ripari. Il Palermo Women si è affidato a un post sui social per esprimere tutto il proprio disprezzo per un gesto che è da considerarsi ripugnante e vile e che recherà alla compagine siciliana un danno non indifferente.