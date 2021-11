Italia Femminile, Bertolini: “Felice di tornare a Palermo, mi aspetto tanta gente”

Le dichiarazioni rilasciate dalla c.t. dell'Italia Femminile in vista della sfida contro la Svizzera in programma venerdì al "Renzo Barbera"

Due casi di positività al Covid-19 nella Nazionale italiana femminile. Elisa Bartoli (Roma) e Arianna Caruso (Juventus) non saranno a disposizione di Milena Bertolini per la gara contro la Svizzera. Due assenze che si vanno ad aggiungere a quella di Valentina Cernoia, infortunata, e di Alia Guagni. Al loro posto, la c.t. ha convocato Cinotti (Empoli) e Simonetti (Inter), mentre Pandini (Inter) sostituirà Cernoia. "Purtroppo dobbiamo fare ancora i conti con una situazione che riguarda l'intero paese. Mancano giocatrici di spessore, ma come sempre affrontiamo la situazione. Questa è una settimana importante all'interno di un percorso: speriamo ovviamente non ci siano altre notizie negative. Stamattina ho parlato alla squadra: sarà fondamentale la disponibilità di tutte a lavorare come un blocco unico", ha dichiarato la Bertolini.