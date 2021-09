Palermo Femminile, colpo in attacco: classe 2002 di grande talento in maglia rosa

Nuovo colpo per il Palermo Femminile di Antonella Licciardi

Nuovo innesto per il Palermo Femminile . Si tratta di Alessia Cammarata , talentuosa attaccante classe 2002. Migliore calciatrice della stagione 2018-19 in occasione della quarta edizione del Trofeo Giovane Calciatore, dedicato agli Under 20, Alessia Cammarata va a rinforzare ulteriormente il reparto offensivo rosanero.

