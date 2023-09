Palermo-Catania 2-3, Ribellino e Piro illudono. Etnee vincono il derby allo scadere

Il girone C della Serie C Femminile per il Palermo non poteva aprirsi con una gara più affascinante, con il calendario che ha messo subito sul piatto il derby contro il neopromosso Catania, andato in scena allo Sporting Village di Tommaso Natale. Una sfida accesissima fino all'ultimo minuto tra due formazioni che, come era comprensibile visti i nomi delle due squadre scese in campo, sono riuscite a dare battaglia e a divertire il pubblico presente.

Avvio decisamente shock per le rosanero andate in svantaggio dopo nemmeno due minuti con la rete rossazzurra messa a segno da Beatrice Vitale, abile a scattare sul filo del fuorigioco e a raccogliere la verticalizzazione alta per scavalcare con un tocco sotto Erika Sorce. La risposta del Palermo si è fata attendere solamente otto minuti, con il gol di Giada Ribellino che al seguito di una mischia in area è andata a calciare due volte, con il secondo tentativo che è valso il pareggio. Al 24' nuovo vantaggio del Catania che è riuscito a sfruttare un doppio errore in fase di impostazione delle padrone di casa, lasciando dunque ripartire Cammarata che dalla destra è riuscita a scodellare un pallone perfetto per il colpo di testa di Vitale. Il secondo tempo non è decisamente iniziato nel migliore dei modi per la formazione di Antonella Licciardi che è rimasta in inferiorità numerica a causa del cartellino rosso diretto ricevuto da Cancilla, rea di aver trattenuto la maglia di una straripante Vitale lanciata ancora una volta a tu per tu con la porta difesa da Sorce. Occasione per il tris mancata dalle etnee che hanno fallito un penalty che avrebbe con ogni probabilità messo un punto esclamativo sul match. Per recuperare la partita il Palermo si affida anche al talento di Ribellino che si è conquistata un calcio di rigore all'89' che è stato realizzato da Piro per il gol del 2-2. Quando il derby sembrava concludersi sul risultato di parità, le rosanero hanno concesso un calcio di punizione dal limite dell'area che ha visto la splendida esecuzione di Virginia Basilotta che ha disegnato una traiettoria perfetta che è valsa il 3-2 ed i conseguenti tre punti per le etnee.