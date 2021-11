Palermo Femminile-Sassari Torres 1-4: a Licciardi non basta Dragotto. La classifica

Il Palermo Femminile allenato da Antonella Licciardi ha perso per quattro a uno lo scontro diretto contro il Sassari Torres

Il Palermo Femminile perde lo scontro salvezza contro il SassariTorres. Uno a quattro il punteggio finale della sfida che ha visto prevalere la formazione ospite nella cornice del Pasqualino Stadium di Carini. Al coach Antonella Licciardi non è bastato l'iniziale vantaggio firmato da Dragotto per portare a casa una vittoria che sarebbe stata di fondamentale importanza per il prosieguo della stagione agonistica delle rosanero. Scarpelli, Gomes, Bassano e Blasoni le marcatrici per il Sassari Torres.