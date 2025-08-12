mediagol calcio femminile Palermo Women, Rosalia Pipitone confermata alla guida della squadra

Il Palermo Women ha comunicato la conferma di Rosalia Pipitone alla guida della squadra
Il Palermo Women, attraverso un post pubblicato sui social, ha comunicato che Rosalia Pipitone rimarrà alla guida della squadra anche per l'annata 25/26. Conferma, dunque, dopo il settimo posto dell'anno scorso.

