Qual. Mondiale 2023, Italia-Svizzera: le azzurre sconfitte 2-1 a Palermo

La nazionale italiana femminile esce sconfitta dalla gara di qualificazioni ai mondiali 2023 contro la Svizzera. Non basta la rete di Buonansea, la selezione elvetica si impone 2-1 al "Barbera"

Serata sfortunata per la nazionale italiana femminile guidata da Milena Bertolini . Le azzurre, decimate dalle assenze causate da infortuni e positività al covid-19, escono sconfitte dalla sfida del "Renzo Barbera" contro la Svizzera, gara valida per le qualificazioni ai mondiali 2023 che si disputeranno in Australia e Nuova Zelanda .

La selezione elvetica passa in doppio vantaggio già nei primi venti minuti con le reti di Sow e Crnogorcevic, primo tempo che si conclude comunque equilibrato. Nella seconda frazione l'Italia trova la rete che accorcia le distanze grazie a Barbara Bonansea, fortunata a trovare una deviazione in area di rigore avversaria. Le azzurre ci provano senza successo per tutto il secondo tempo fino alla grandissima occasione sprecata all'ultimo dei cinque minuti di recupero concessi dall'arbitro Frappart. Ancora Buonansea si libera bene in area svizzera ma il tiro dell'attaccante azzurra centra in piena la traversa negando la gioia del gol all'Italia.