ASD Palermo Calcio Femminile, al via la campagna di crowdfunding: info e dettagli

Parte ufficialmente la campagna di crowdfunding per sostenere la ASD Palermo Calcio Femminile. Il Crowdfunding è una raccolta fondi. Un processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizza il proprio denaro in comune per sostenere gli sforzi di persone e organizzazioni. È una pratica di micro finanziamento dal basso che mobilita persone e risorse. La squadra di calcio femminile è un patrimonio della città di Palermo! Potete sostenere il progetto delle nostre ragazze con un versamento attraverso la piattaforma che troverete cliccando. È prevista una quota minima di partecipazione di trenta euro. Previste premialità che troverete, visitando la piattaforma, con versamenti a partire da 100 euro, fino alla maglia autografata che scatterà con un contributo alla causa rosanero di 1000 euro.