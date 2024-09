Calcio femminile in ascesa: come investimenti e popolarità stanno trasformando lo sport

I numeri del calcio femminile nel mondo e in Italia.

Negli ultimi anni, il calcio femminile ha vissuto una vera e propria esplosione a livello mondiale, segnando un incremento significativo in termini di popolarità, visibilità e investimenti. Mentre il pallone rotolava nei campi di tutto il mondo, le donne hanno conquistato spazi sempre più ampi, dimostrando che il talento non ha genere.

Secondo recenti statistiche il numero di praticanti è cresciuto esponenzialmente. La FIFA ha registrato un aumento del 50% delle giocatrici registrate nel periodo 2021-2024 e la proiezione è di continuare su questa traiettoria.

Un elemento chiave di questo successo è rappresentato dagli investimenti. Club e federazioni di tutto il mondo stanno finalmente riconoscendo il valore commerciale del calcio femminile. Sponsorizzazioni, diritti televisivi e merchandising sono in aumento, contribuendo a un miglioramento delle infrastrutture e delle condizioni di gioco per le atlete. Grandi nomi del calcio maschile stanno anche investendo in squadre femminili, creando sinergie che amplificano la visibilità del movimento.

Un nuovo studio di Visa, intitolato "The Compound Effect in Women's Football", analizza i fattori chiave che stanno trasformando il panorama del calcio femminile. Tra i punti salienti, emerge una crescita sostenuta della sponsorizzazione, con i brand che riconoscono il potenziale del gioco. Inoltre, i diritti mediatici stanno guadagnando importanza grazie a nuovi accordi e investimenti, contribuendo a un'evoluzione del gioco e a un miglioramento dell'esperienza per le giocatrici professioniste.

Una ricerca condotta su 7.000 tifosi in sette Paesi ha rivelato ulteriori interessanti dati: oltre il 53% dei tifosi di calcio femminile ha sviluppato il proprio interesse negli ultimi tre anni, con una percentuale che arriva al 62% tra i giovani tra i 18 e i 24 anni. Inoltre, il 44% prevede di aumentare il proprio coinvolgimento nei prossimi tre anni.

I risultati mostrano che il 70% dei tifosi ritiene che i brand siano fondamentali per aumentare la visibilità del calcio femminile, mentre il 67% considera essenziale il loro supporto per lo sviluppo dello sport. Infine, i tifosi del calcio femminile dimostrano un potere d'acquisto superiore, spendendo il 71% in più per il merchandising sportivo e il 41% in più per intrattenimento rispetto alla media della popolazione del Regno Unito.

Negli ultimi anni, anche il calcio femminile in Italia ha visto un notevole sviluppo, con squadre che hanno investito molto come la Juventus.

A Palermo il calcio femminile è rappresentato dal Palermo Woman, società legata al Palermo FC che nasce come evoluzione della storica Ludos. Si tratta di una realtà promettente, che cerca di promuovere il calcio tra le giovani donne e di contribuire alla crescita del movimento calcistico femminile nella regione Sicilia. La squadra ha ottenuto risultati importanti in breve tempo, competendo in serie superiori e mostrando un gioco di qualità, ma nell’ultimo bienni è venuto a mancare quell’investimento importante per poter fare il salto di qualità che ci si aspetterebbe da una società legata al City Football Group.

Il calcio femminile è destinato a diventare sempre più centrale nel panorama sportivo globale. Con il supporto di tifosi, sponsor e istituzioni, il futuro appare luminoso per le donne in campo, pronte a scrivere nuove pagine di storia calcistica. La sfida ora è mantenere questo slancio e garantire che il calcio femminile possa prosperare in un ambiente di giustizia e rispetto.