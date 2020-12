Benedetta Alessi, dal calcio femminile in Serie A a X Factor: la cantante dei Melancholia si racconta

Sono stati eliminati a sorpresa da X Factor al termine del quinto live.

Stiamo parlando dei Melancholia. Tutti li davano tra i favoriti, invece Benedetta Alessi, Filippo Petruccioli e Fabio Azzarelli non sono riusciti a staccare il pass per la semifinale del noto talent show musicale in onda su Sky Uno. L’eliminazione della band, uno dei gruppi del team del giudice Manuel Agnelli di X Factor 2020, continua a fare discutere. E secondo molti i vincitori morali di questa edizione sono proprio loro.

A raccogliere consensi è stata soprattutto la cantante del gruppo. Benedetta Alessi, 22 anni, però, ha anche un passato da… calciatrice. Qualche anno fa, infatti, la giovane e talentuosa frontwoman ha militato tra le fila del Grifo Perugia Femminile nel ruolo di difensore, esordendo anche in Serie A.

“Ho smesso da un anno e mezzo perché ci sono stati disguidi con la società, il Grifo Perugia. Giocare in Serie B e lavorare nel mondo della musica in modo professionale è impossibile soprattutto frequentando anche l’Università. Ho iniziato a giocare a calcio a 15 anni, un anno dopo ho esordito in Serie A che non è riconosciuta come categoria professionistica. Ho dovuto fare una scelta e ho scelto la musica”, ha rivelato la Alessi, intervistata ai microfoni di ‘Huffington Post’.

“Ho sempre dovuto trovare un modo per sfogarmi come il calcio. Mia madre mi teneva continuamente occupata per sopportarmi (ride, ndr). Ero come una trottola. La musica mi ha aiutato a trovare la salute mentale e fisica che mi ha portato alla tranquillità emotiva almeno mentre canto. È come stare sola nel mio mondo. Sul palco infrango la bolla che mi creo intorno e riesco a comunicare. Il sogno è lo stesso: vogliamo suonare per tutta la vita e vivere di musica. X Factor è stato un privilegio e non far più parte di questa famiglia è un dispiacere. Questo è un talent stressante ma bello. Il nostro umore è nuovamente normale. All’inizio è stato faticoso tornare alla quotidianità”, ha concluso.