Notizie, risultati e approfondimenti sui campionati di calcio fuori dal racconto principale di Serie A, Serie B e Palermo FC. In questa sezione trovano spazio tornei esteri, coppe nazionali, competizioni internazionali e aggiornamenti utili per seguire il calcio oltre i confini italiani, con collegamenti naturali a Champions League, Europa League, Liga, Premier League e Bundesliga.