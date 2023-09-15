Sabato 9 agosto alle ore 21.00 lo stadio “Renzo Barbera” sarà il teatro di un evento senza precedenti: il Palermo affronterà in amichevole il Manchester City per l’Anglo-Palermitan Trophy, un…
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Negli ultimi anni, il calcio femminile ha vissuto una vera e propria esplosione a livello mondiale, segnando un incremento significativo in termini di popolarità, visibilità e investimenti. Mentre il…
Interessante panoramica sull'edizione odierna del Giornale di Sicilia in merito al rendimento in stagione dei club di proprietà del City Football Group. Gioie e delusioni, tra realtà che hanno…
La FIGC ha disposto un minuto di silenzio prima dell'inizio delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna e per l'intero fine settimana, inclusi anticipi e posticipi, per la…
Giovedì 29 febbraio è il grande giorno: torna la Taça de Portugal, la coppa nazionale portoghese, con una sfida infuocata tra le due squadre che dominano la stagione: Sporting Lisbona e Benfica. La…
La tripletta rifilata nel derby contro il Catania al Barbera è solo uno dei ricordi scolpiti nella memoria ed incisi nel cuore dei tifosi rosanero. Javier Pastore magie con quella maglia addosso ne ha…
Real Madrid-Atletico Madrid 5-3: gol e spettacolo, Ancelotti in finale di Supercoppa
Il Real Madrid vince il derby contro l'Atletico e vola in finale di Supercoppa di Spagna dove affronterà una tra Barcellona e Osasuna. Bastano sei giri d'orologio alla squadra di Simeone per sbloccare…
La Roma, dopo il successo di ieri contro la Cremonese in Coppa Italia, si occupa del calciomercato. Numerose le operazioni da effettuare per i giallorossi. Ma è di qualche ora fa una notizia che già…
Nel giorno della sentenza della Corte di Giustizia Europea, che ha definito quanto fatto nell'aprile del 2021 da UEFA e FIFA un "abuso di potere", A22 Sports Management ha presentato il nuovo progetto…
Il Manchester City si prepara a fare il suo debutto nel Mondiale per Club 2023 nella sfida contro gli Urawa Red Diamonds. Il match è in programma oggi, martedì 19 dicembre 2023, allo stadio King…
Ferran Soriano, CEO del City Football Group, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il congresso “Tech Spirit Barcelona 2023”. Recentemente la holding ha inglobato anche l'İstanbul Başakşehir,…
Iil City Football Group ha recentemente sollevato dall'incarico il mister di un club sotto il loro controllo. Patrick Kisnorbo, allenatore dell’ESTAC Troyes, è stato esonerato dopo l’ennesima…
Lutto nel mondo del calcio, una vera e propria tragedia. All'età di 28 anni è scomparso improvvisamente Raphael Dwamena. Il calciatore ghanese dell'Egnatia ha perso la vita nel corso della partita del…
E' tempo di tornare in campo. Alle ore 21:00, all'Old Trafford, il Manchester United ospiterà il Newcastle in occasione della gara valevole per gli ottavi di finale della Carabao Cup. I Red Devils…
Il Palermo aveva ceduto all'Antalyaspor Dario Saric, centrocampista dalla quale c'erano grandi aspettative, che non hanno poi trovato effettivo riscontro sul rettangolo verde, con la formula del…
Non si spengono i riflettori sul sanguinoso conflitto Israele-Hamas che ha già mietuto migliaia di vittime civili sia tra i palestinesi che tra gli israeliani. Una vicenda che non ha lasciato…
Boca Juniors, ecco l’ex Palermo Cavani: “Vi spiego la mia scelta. A Valencia…” Il Boca Juniors non va oltre lo 0-0 nella semifinale d'andata di Copa Libertadores alla Bombonera, contro il Palmeiras,…
Non c'è pace per l'ex Palermo, Fiorentina ed Atalanta, Josip Ilicic. Secondo quanto riporta Tmw, il fantasista sloveno è stato messo fuori rosa e sospeso dagli allenamenti in gruppo con la prima…