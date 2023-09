Maribor, caso Ilicic: Rottura tra Josip ed il tecnico Krznar, l’ex Palermo fuori rosa

Non c'è pace per l'ex Palermo, Fiorentina ed Atalanta, Josip Ilicic. Secondo quanto riporta Tmw, il fantasista sloveno è stato messo fuori rosa e sospeso dagli allenamenti in gruppo con la prima squadra del Maribor. Si preparerà con un programma personalizzato alla ricerca della forma perduta e non rientrerà per il momento nella lista dei convocati per le gare ufficiali. Alta tensione in seno al club dopo la sconfitta contro l'Olimpia Lubiana, con il Maribor attualmente quarto in classifica e già reduce da due deludenti pari nelle ultime quattro sfide. Alla base della decisione perentoria, la posizione del tecnico Krznar che dopo l'ingresso di Josip nella ripresa dell'ultima sfida avrebbe imposto una sorta di "aut aut". Da qui la decisione, confermata anche dal direttore sportivo Marko Suler, che avrebbe suscitato numerose reazioni ed altrettante polemiche nell'universo Maribor, con il Consiglio di Amministrazione della società slovena che è stato convocato e informato in merito alla spinosa questione.