Ex Palermo, Ilicic nuovamente protagonista: trascina il Maribor in Conference League

La luce in fondo al tunnel, Josip Ilicic torna a brillare dopo anni bui. Dopo l'addio all' Atalanta , lo sloveno si è accasato al Maribor , squadra del suo paese che lo ha lanciato nel grande calcio da giovane. Con la compagine gialloviola, l'ex Palermo ha disputato i preliminari di Conference League .

Contro i lussemburghesi del Differdange è stato determinante l'ingresso in campo dell'ex fantasista rosanero al 54′ per stravolgere la partita. Ilicic entra sul risultato di 1-3 per gli avversari e contribuisce in maniera netta alla rimonta fino al 3-3 che porta le due squadre ai tempi supplementari. Al 120' e ultimo minuto, prima dei calci di rigore, arriva il gol decisivo. L'arbitro concede penalty al Maribor, sul dischetto ci va il più esperto, proprio Ilicic. Trasformazione fredda che spiazza il portiere e porta gli sloveni sul 4-3.