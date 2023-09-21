Nella serata odierna, la Fiorentina ha disputato un match in trasferta, contro il Polyssia. La sfida valida per i preliminari di Conference League è terminata con il risultato di 3-0 in favore dei…
Conference League
Termina il ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Fiorentina e Maccabi. Al termine della sfida ha rilasciato dichiarazioni Vincenzo Italiano: Fiorentina-Maccabi 1-1: Khalaili risponde a…
Brighton-Roma, le formazioni ufficiali: out Dybala, dal 1′ Welbeck e Baldanzi Termina il ritorno degli ottavi di finale di Conference League tra Fiorentina e Maccabi. Prima frazione di gioco con ritmi…
Termina l'andata degli ottavi di finale di Conference League tra Maccabi e Fiorentina. Al termine della sfida ha rilasciato dichiarazioni Vincenzo Italiano: Maccabi-Fiorentina 3-4: Barak la decide nel…
Spezia-Sudtirol, Valente: “Pronti per affrontarli, hanno qualità. Indisponibili…” Termina l'andata degli ottavi di finale di Conference League tra Maccabi e Fiorentina. Inizio importante dei toscani…
Maccabi e Fiorentina si sfidano nell'andata degli ottavi di finale di Conference League. Di seguito le formazioni ufficiali: Maccabi Haifa-Fiorentina, probabili formazioni: Confermato Belotti, Ikonè…
La Fiorentina si rituffa nella Conference League dopo gli impegni in campionato. La partita tra Maccabi Haifa e la viola si disputa a Budapest, dunque in campo neutro, per via della guerra in corso in…
Questa sera, giovedì 15 febbraio 2024, alle ore 21, è in programma la gara di Conference League tra i padroni di casa dell’Ajax e la squadra ospite del Bodo/Glimt valida per l'andata dei sedicesimi di…
Termina la sesta giornata della Conference League. La Fiorentina pareggia 1-1 contro il Ferencvaros e si qualifica come prima nel girone. Al termine della sfida ha rilasciato dichiarazioni Vincenzo…
La Fiorentina riesce a mantenere salda la prima posizione nel gruppo F di Conference League. Ai viola sarebbe bastato il pareggio in Ungheria per garantirsi il primato, mentre il Ferencvaros avrebbe…
La Fiorentina di Vincenzo Italiano sfida in trasferta il Ferencváros nell'ultimo match valido per la fase a gironi dell'Europa Conference League. Di seguito, le scelte del tecnico viola e quelle di…
Termina la quinta giornata di Conference League. La Fiorentina batte il Genk 2-1. Sfida che subito parte forte con gli ospiti che ci provano al 6' con Fadera ma il suo tiro si infrange sul palo.
La Fiorentina dopo la sconfitta contro il Milan si appresta ad affrontare il Genk in Europa. Alla vigilia ha parlato Vincenzo Italiano. Ecco le dichiarazioni: LIVE Milan-Fiorentina, 13ª giornata Serie…
La Fiorentina sale a quota otto punti in classifica ed è prima nel proprio gruppo, mentre Ferencvaros e Genk sono a pari punti con sei totali. Al Gradski Stadion Dubocica di Leskovac, la compagine…
Seconda vittoria consecutiva per la Fiorentina in questa quarta giornata di Conference League contro il Cukaricki, formazione serba, seppur con un risultato decisamente meno travolgente del precedente…
Sul velluto la Fiorentina in questa terza giornata di Conference League con il Cukaricki, formazione serba, travolta all'Artemio Franchi. Tifoseria viola che riacquista morale dopo la sconfitta a…
Dopo il pareggio per 2-2 con il Ferencvaros, la Fiorentina si prepara a tornare in campo per affrontare il Cukaricki allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Gli uomini di Italiano cercheranno di…
Prosegue il percorso in Conference League della Fiorentina di Vincenzo Italiano che, dopo il pareggio all'esordio europeo stagionale contro il Genk per 2-2, ottiene il medesimo risultato anche tra le…
[caption id="attachment_1206967" align="aligncenter" width="1024"] FLORENCE, ITALY - MAY 11: Head coach Vincenzo Italiano manager of ACF Fiorentina gestures during the UEFA Europa Conference League…
VIDEO Fiorentina-Ferencvaros, Italiano: "Dobbiamo ottenere il massimo"