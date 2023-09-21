Le news, i video, i gol, gli highlights e le foto della Conference League: dalla Lazio di Maurizio Sarri alla Fiorentina di Vincenzo Italiano. Su Mediagol.it, classifiche e risultati aggiornati in tempo reale anche delle big europee della competizione, come Basilea, Anderlecht, West Ham e Villareale, tra le altre Info, curiosità, indiscrezioni e dettagli su tutte le squadre che si contendono il trofeo della terza manifestazione sportiva per club targata UEFA.