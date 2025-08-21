Conference League, la Fiorentina cala il tris contro il Polyssia nell’andata dei playoff

Nella serata odierna, la Fiorentina ha disputato un match in trasferta, contro il Polyssia. La sfida valida per i preliminari di Conference League è terminata con il risultato di 3-0 in favore dei toscani. In rete Moise Kean, Robin Gosens e Albert Gudmunsonn.
La Fiorentina ipoteca la qualificazione, vincendo 3-0 l'andata dei playoff
Un vantaggio rassicurante, in vista del ritorno, in programma la settimana prossima a Firenze.
