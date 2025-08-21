mediagol conference league Conference League, la Fiorentina cala il tris contro il Polyssia nell’andata dei playoff

Monza Fiorentina
La Fiorentina ipoteca la qualificazione, vincendo 3-0 l'andata dei playoff
⚽️

Nella serata odierna, la Fiorentina ha disputato un match in trasferta, contro il Polyssia. La sfida valida per i preliminari di Conference League è terminata con il risultato di 3-0 in favore dei toscani. In rete Moise Kean, Robin Gosens e Albert Gudmunsonn.

Un vantaggio rassicurante, in vista del ritorno, in programma la settimana prossima a Firenze.

