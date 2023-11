Cukaricki-Fiorentina 0-1, decide Nzola su rigore. Italiano primo in Conference League

Seconda vittoria consecutiva per la Fiorentina in questa quarta giornata di Conference League contro il Cukaricki, formazione serba, seppur con un risultato decisamente meno travolgente del precedente incontro al "Franchi" in cui i toscani erano riusciti a vincere 6-0. Al Gradski Stadion Dubocica di Leskovac, la compagine allenata da Vincenzo Italiano è passata per 0-1 grazie al primo gol europeo di Nzola.