Fiorentina-Cukaricki, probabili formazioni: Beltran dal 1′, out Biraghi e Bonaventura

Le probabili formazioni della sfida tra Fiorentina e Cukaricki, in programma questa sera alle 21:00 allo stadio "Franchi".

Mediagol ⚽️

Dopo il pareggio per 2-2 con il Ferencvaros, la Fiorentina si prepara a tornare in campo per affrontare il Cukaricki allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Gli uomini di Italiano cercheranno di conquistare la prima vittoria di questa edizione della Conference League, sfruttando il fattore campo. Una sfida in programma oggi, giovedì 26 ottobre, alle ore 21.00.

COME ARRIVA LA FIORENTINA — Dopo la brutta serata di campionato contro l'Empoli la Fiorentina si ributta in Europa per il terzo turno di Conference League contro i serbi del Cukaricki. I viola proveranno a conquistare la prima vittoria nel girone dopo i pareggi con Genk e Ferencvaros. Italiano non potrà disporre di Biraghi e Bonaventura.

COME ARRIVA IL CUKARICKI — I serbi del Cukaricki, sesti nel proprio campionato e fanalini di coda nel girone G di Europa League, non hanno attualmente nessun punto all'attivo. Il tecnico serbo Matic schiererà il modulo 4-2-3-1 con il nigeriano Adetunji unico riferimento offensivo.

PROBABILI FORMAZIONI — FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Mandragora, Maxime Lopez; Kouame, Barak, Ikonè; Beltran. All. Italiano

CUKARICKI (4-2-3-1): Belic; Rogan, Vranjes, Subotic, Tosic; Stankovic, Docic, Sissoko; Ivanovic, Miladinovic, Adzic; Adetunji All. Matic

Arbitro: Theouli (Cipro).

Assistenti: Soteriou e Georgiou.

IV uomo: Athanasiou.

Var: Solomou.

Avar: Christoforou.

DOVE GUARDARE IL MATCH IN TV — Fiorentina-Cukaricki, match in programma giovedì 26 ottobre alle ore 21:00, sarà visibile per gli utenti abbonati in diretta TV su Sky Sport al canale Sky Sport Football (203) e Sky Sport (253). In streaming su DAZN, Sky Go.