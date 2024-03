Fiorentina-Maccabi, Italiano: “Contenti di aver superato il turno, tutto sul futuro”

Ecco le dichiarazioni rilasciate da Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, al termine della sfida contro il Maccabi

⚽️ 14 marzo - 21:54

Termina il ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Fiorentina e Maccabi. Al termine della sfida ha rilasciato dichiarazioni Vincenzo Italiano:

“Siamo contenti di essere tra le migliori otto. Quest’anno ci sono squadre molto forti, che hanno alzato la qualità della competizione. Ci tenevamo a superare il turno e penso che i ragazzi si siano comportati bene, forse rinforzati dalla mia assenza in panchina. No, a parte gli scherzi farò di tutto perché non succeda nuovamente: si soffre troppo”

DODO - “Avevo già in mente di premiarlo perché sta spingendo forte ed è guarito. Lui è un giocatore che se rientra in ritmo è importantissimo. Negli ultimi mesi ci sarà bisogno di tutti”.

NICO GONZALEZ - “Nico sta bene, è guarito. Oggi non è stata una gara con grande ritmo e ci siamo adeguati a ciò che hanno proposto gli avversari. Vogliamo che torni al 100% perché può darci tanto. In questi mesi serviranno i giocatori di qualità come lui”.

FORZA DEL GRUPPO - “Mi fa piacere che venga puntualizzato questo aspetto. Avere tutti coinvolti in questa fase di stagione farà la differenza. Barak è un giocatore che sta crescendo, così come Mandragora, che è un giocatore che dà ordine. Vogliamo che tutti diano qualcosa alla squadra. A marzo non ci sono tante squadre ancora in corsa su tre fronti, per questo servono tanti giocatori”.

FUTURO - "Come ho detto in conferenza la priorità è il finale di stagione. Ribadisco quanto detto: ho un grande rapporto con tutta la società, ci confrontiamo, parliamo di ciò che può accadere. Vedremo più avanti, l’importante è dare qualche bella soddisfazione, e magari un trofeo, al nostro Presidente”.

