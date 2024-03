Maccabi Haifa-Fiorentina, probabili formazioni: Confermato Belotti, Ikonè dal 1′

Le probabili formazioni della sfida tra Maccabi Haifa e Fiorentina, in programma questa sera alle 21:00 al Bozsik Stadion di Budapest.

⚽️ 7 marzo 2024 (modifica il 7 marzo 2024 | 15:01)

La Fiorentina si rituffa nella Conference League dopo gli impegni in campionato. La partita tra Maccabi Haifa e la viola si disputa a Budapest, dunque in campo neutro, per via della guerra in corso in Israele. L’obiettivo dei gigliati adesso, è arrivare all’ultimo atto della competizione dimenticando la brutta sconfitta con il West Ham decisa da gol di Bowen messo a segno a pochi minuti dai supplementari.

COME ARRIVA IL MACCABI HAIFA — Nonostante si giochi in campo neutro i biancoverdi di Messay Dago hanno già dimostrato di non patire la lontananza da casa nello spareggio con i belgi del Gent (1-0 all’andata e 1-1 al ritorno). Da febbraio il Maccabi è imbattuto anche in campionato, dove al momento è coinvolto in un testa a testa con il Maccabi Tel Aviv, davanti ma di un solo punto.

COME ARRIVA LA FIORENTINA — Italiano non dovrebbe cambiare rispetto a Torino con Kayode e Biraghi titolari in difesa sulle fasce. Probabile la presenza del francese Ikoné dal primo minuto di gioco. Duncan e Mandragora la diga di metà campo. In avanti confermato Belotti. Spazio a Beltràn ancora trequartista.

PROBABILI FORMAZIONI — MACCABI HAIFA (3-4-2-1) la probabile formazione: Kaiuf; Feingold, Goldberg, Seck; Khalaili, Kasa, Show, Cornud; Kinda, Rafaelov; Pierrot. All. Messay Dego

FIORENTINA (4-2-3-1) la probabile formazione: Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Duncan, Mandragora; Gonzalez, Beltràn, Ikonè; Belotti. All. Italiano

DOVE GUARDARE IL MATCH IN TV — La sfida tra Maccabi Haifa e Fiorentina, in programma questa sera alle 21:00 al Bozsik Stadion di Budapest, verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà inoltre disponibile in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW. Sarà possibile assistere al match tra Maccabi Haifa-Fiorentina anche su DAZN.