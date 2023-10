Fiorentina-Ferencvárosi, le probabili formazioni: Italiano vs Stankovic. C’è Kouamé

La preview e le probabili formazioni del match tra Fiorentina e Ferencvárosi, valido per la seconda giornata della fase a gironi di Conference League.

⚽️

Quasi tutto pronto per Fiorentina-Ferencvárosi. Il match - valido per la 2a giornata della fase a gironi della Conference League, edizione 2023/2024 - è in programma alle ore 21.00 nella splendida cornice sempre abbastanza gremita dell'Artemio Franchi.

La squadra di Vincenzo Italiano quest'anno è partita alla grande in campionato: quattordici punti in sette gare disputate, sono una media di spessore per un club come quello viola. Quattro vittorie, due pareggi e una sconfitta (in casa dell'Inter), quindici gol fatti e dieci subiti. Numeri di una squadra che rispecchia fedelmente l'idea del proprio allenatore in campo. Spregiudicata, arrembante, a tratti incauta la formazione toscana in questi due anni di lavoro con il mister ex Spezia e Trapani tra le altre.

Arrivata dietro la Juventus in campionato, ma ripescata grazie all'esclusione della Vecchia Signora, la società del patron Commisso è rientrata nella terza competizione europea anche in questa stagione, dopo il ko in finale per mano del West Ham. Alla prima giornata di Conference League, la Fiorentina ha pareggiato 2-2 in casa del Genk, andando vicino alla vittoria ma rischiando la sconfitta in un finale rocambolesco. Oggi l'avversario è decisamente meno quotato rispetto ai belgi, ma non da prendere sotto gamba.

Il Ferencvárosi Torna Club è attualmente primo nella massima divisione ungherese. Nelle ultime cinque partite giocate, la compagine presa in mano di recente da Dejan Stankovic, ha vinto tutte le dispute con l'ex Sampdoria in panchina. Diciannove i gol fatti e solo due quelli subiti da quando il serbo è subentrato a Csaba Máté, nominato allenatore ad interim dopo l’addio di Cherchesov, che è stato sollevato dall’incarico di tecnico il 19 luglio scorso, dopo un anno e mezzo alla guida della formazione magiara.

In Conference League gli ungheresi hanno vinto alla prima giornata, 3-1 contro il FK Cukaricki. Quindi la Fiorentina dovrà prestare il doppio delle attenzioni, al netto dei punti nel girone ed il livello dell'avversario, innalzatosi soprattutto da quando c'è Stankovic.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi; Duncan, Maxime Lopez, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé. Allenatore: Italiano. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Milenkovic, Parisi, Comuzzo, Amatucci, Barak, Arthur, Bonaventura, Infantino, Ikoné, Nzola, Brekalo, Sottil.

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Makreckis, Mmaee, Abena, Ramirez; Abu Fani, Siger, Ben Romdhane; Marquinhos, B. Varga, Zacharlassen. Allenatore: Stankovic. A disposizione: A. Varga, Botka, Pesic, Lisztes, Besic, Civic, Cissé, Paszka, Gojak, Katona, Barath.