Marsiglia-Brighton, le probabili formazioni: Gattuso sfida De Zerbi in Europa League

Approdato sulla panchina dell'OM lo scorso 27 settembre, per Gattuso si tratta del debutto nelle competizioni internazionali. In occasione della prima giornata della fase a gironi, infatti, in panchina vi era il dimissionario Marcelino, che ha scelto di lasciare il Marsiglia per ragioni extra-sportive a seguito delle dure contestazioni da parte dei tifosi a seguito dell'eliminazione inattesa dai preliminari di Champions League. Dopo il pirotecnico 3-3 con l'Ajax, dunque, il tecnico ex Palermo e Napoli punta all'intera posta in palio. Così come lo stesso De Zerbi, a caccia del riscatto dopo l'inattesa deblace in Premier League contro l'Aston Villa (6-1) e la sconfitta in Europa League contro l'AEK.