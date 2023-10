Fiorentina-Cukaricki 6-0, Beltran fa doppietta. Italiano domina in Conference League

Sul velluto la Fiorentina in questa terza giornata di Conference League con il Cukaricki, formazione serba, travolta all'Artemio Franchi. Tifoseria viola che riacquista morale dopo la sconfitta a sorpresa in Serie A nel derby toscano contro l'Empoli.

La scena se la prende Beltran, uno degli "eroi" della trasferta contro i campioni d'Italia del Napoli, in grande spolvero con una doppietta messa a segno nel giro di quattro minuti. Numeri impressionanti per il "vichingo" viola che ha sbloccato il match al 6' sfruttando il lancio lungo di Ranieri, controllo della sfera e destro piazzato a superare Belic. L'attaccante argentino si è ripetuto al 10' grazie ad un'altra verticalizzazione dalla difesa, stavolta servitagli da Martinez Quarta, con la rete che è arrivata con un delizioso pallonetto. Ad un soffio dalla clamorosa tripletta in un quarto d'ora, Beltran ha centrato anche la traversa al 22'. Il tris della Fiorentina si fa attendere pochissimo e segna Ikoné ancora una volta in Europa, con un sinistro che Belic tocca ma che non riesce a smanacciare. La gara già in salita del Cukaricki si complica ulteriormente al 38' con l'espulsione di Subotic. Nel secondo tempo la viola ne approfitta ed esagera con un 6-0 che porta le firme di Martinez Quarta, Sottil su punizione e Maxime Lopez.