Maccabi-Fiorentina 3-4: Barak la decide nel finale, Italiano si aggiudica l’andata

Termina l'andata degli ottavi di finale di Conference League tra Maccabi e Fiorentina. Inizio importante dei toscani che già al 2' minuto passano in vantaggio con Nzola che segna conun colpo di testa su assist di Kayode. Pareggio immediato dei padroni di casa con Seck. Al 29' Kinda firma la rimonta per i suoi. Al 60' gli uomini di Italiano trovano il 2-2 grazie a Beltran su assist dell'angolano. Gli israeliani trovano il nuovo vantaggio con Khalaili che sei minuti dopo viene raggiunto da Mandragora per il 3-3. Al 81' gli uomini di Dego rimangono in dieci per l'espulsione di Show. Al 95' Barak la decide portando il punteggio sul 3-4.