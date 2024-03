Spezia-Sudtirol, Valente: “Pronti per affrontarli, hanno qualità. Indisponibili…”

Il tecnico del SudTirol Federico Valente ha rilasciato dichiarazioni in vista della sfida contro lo Spezia in programma sabato:

“Lo Spezia al momento occupa un posto in classifica che non gli compete, ho visto le loro ultime partite e hanno qualità di gioco e dobbiamo essere pronti ad affrontarli”.

“Sono una squadra di qualità che gioca in uno stadio importante e ha alle spalle una piazza altrettanto importante. Sarà fondamentale approcciare bene questo impegno, come squadra e come gruppo dobbiamo cercare di non mollare neanche un centimetro per andare avanti nel percorso intrapreso. Studieremo ancora la partita insieme alla squadra per farci trovare pronti. Tutte le partite sono importanti. Noi continuiamo a pensare gara dopo gara”.