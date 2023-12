Ferencvaros-Fiorentina 1-1, Italiano primo in Conference League. Nico Gonzalez va ko

La Fiorentina mantiene il primato del gruppo in Conference League. Italiano esulta con Ranieri ma perde Nico Gonzalez, out per infortunio.

La Fiorentina riesce a mantenere salda la prima posizione nel gruppo F di Conference League. Ai viola sarebbe bastato il pareggio in Ungheria per garantirsi il primato, mentre il Ferencvaros avrebbe dovuto imporsi in casa in quest'ultima giornata per effettuare il sorpasso in zona Cesarini di questa fase a gironi.

Da segnalare al 17' lo stop di Nico Gonzalez, uno dei migliori di questo avvio di stagione dei toscani, con l'argentino costretto ad uscire dal campo addirittura in barella. Seguiranno esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio ma le sensazioni non sembrerebbero essere positive. Al suo posto è entrato in campo Ikoné e molto probabilmente sarà proprio il francese a giocarsi le proprie carte dal primo minuto anche contro il Verona in Serie A. La gara l'hanno sbloccata i padroni di casa con Zachariassen al 48' ma la risposta della Fiorentina è arrivata con Luca Ranieri, sempre più uomo Europa per la viola, che al 73' ha rimesso in equilibrio il risultato grazie alla sua terza rete in questo torneo internazionale.

Il Ferencvaros si posiziona al secondo posto ed accede alla fase successiva in cui dovrà affrontare una delle terze classificate dei gruppi di Europa League.

La classifica aggiornata dei gruppi di Conference League:

