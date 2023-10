Fiorentina-Ferencvaros 2-2, Ikoné riacciuffa il pari in extremis. VAR amaro per Nico

Altro pareggio con il medesimo risultato di Genk per la Fiorentina in Conference League ma questo 2-2 allo scadere fa esultare Italiano.

Prosegue il percorso in Conference League della Fiorentina di Vincenzo Italiano che, dopo il pareggio all'esordio europeo stagionale contro il Genk per 2-2, ottiene il medesimo risultato anche tra le mura amiche dell'Artemio Franchi contro il Ferencvaros.

Dal doppio vantaggio della formazione ospite, la "viola" si è ripresa solo nel secondo tempo grazie al primo gol stagionale di Barak che al 66' ha dimezzato lo svantaggio con un colpo di testa perfetto sul suggerimento morbido di Parisi. Al 79' esultanza strozzata per Nico Gonzalez, il più in forma in questo momento della Fiorentina, che aveva trovato il gol del pareggio sfruttando la respinta corta di Dibusz, con una posizione irregolare a vanificare gli sforzi. Il pari dei toscani si è fatto attendere al quarto minuto di recupero con un altro primo centro stagionale, ovvero quello di Ikoné che ha sfruttato la sponda di Nico per insaccare in tutta comodità a tempo quasi scaduto.