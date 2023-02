Maribor: l’ex Palermo Ilicic ricorda Franco Marchione, figura storica del club

“Leggenda” del club, così lo aveva definito tre anni fa Josip Ilicic, fantasista sloveno ex Palermo e Atalanta, oggi tornato al Maribor, che per tre stagioni ha indossato la casacca rosa. Annate intense in cui si sono succeduti allenatori e dirigenti, ma non delle vare e proprie icone come Franco Marchione. Il calciatore classe 1988 ha oggi dedicato una stories sul proprio profilo Instagram di riferimento, pubblicando la foto di un abbraccio con lo storico accompagnatore della società siciliana, scattata in occasione della gara di presentazione dell'allora SSD Palermo nel match contro le leggende rosanero.