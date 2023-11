Manchester United-Newcastle, probabili formazioni: Ten Hag con Mount, Wilson dal 1′

La sfida valida per gli ottavi di finale della Carabao Cup è in programma alle ore 21:00 all'Old Trafford.

E' tempo di tornare in campo. Alle ore 21:00, all'Old Trafford, il Manchester United ospiterà il Newcastle in occasione della gara valevole per gli ottavi di finale della Carabao Cup. I Red Devils hanno superato il turno precedente battendo il Crystal Palace con un secco 3-0, mentre gli ospiti hanno eliminato a sorpresa il Manchester City di Pep Guardiola per 1-0, grazie alla rete di Isak. I Magpies, d'altra parte, cercano la rivincita. Le due formazioni, infatti, si sono affrontate in finale di EFL Cup 2022/23, edizione vinta proprio dallo United.

Manchester United e Newcastle occupano al momento rispettivamente l'ottavo ed il sesto posto della classifica di Premier League. Sono quindici i punti ottenuti fin qui dai padroni di casa, frutto di cinque vittorie e cinque sconfitte. L'ultima rimediata lo scorso weekend contro Haaland e compagni per 3-0, preceduta tuttavia da tre successi di fila conquistati tra campionato e Champions League. Undici i gol realizzati in dieci partite, sedici le reti subite. Mentre sono diciassette i punti messi in cassaforte dal Newcastle, reduce dal 2-2 sul campo del Wolverhampton. Uno score frutto di cinque vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Ben ventisei le reti siglate fin qui, undici i gol incassati.

Al cospetto della squadra allenata da Erik Ten Hag, Eddie Howe non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno la gara, infatti, Emil Krafth, Elliot Anderson, Jacob Murphy, Sven Botman e Alexander Isak. Oltre allo squalificato Sandro Tonali per il caso scommesse. In dubbio Harvey Barnes. Diverse defezioni anche per il tecnico dello United, che dovrà fare a meno di Lisandro Martínez, Tyrell Malacia, Luke Shaw, Amad Diallo e Jadon Sancho, ormai fuori dal progetto. Mentre restano da valutare le condizioni di Casemiro e Aaron Wan-Bissaka. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-2-3-1 e sul 4-3-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI — MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Varane, Maguire, Reguillon; Hannibal/Casemiro, Amrabat; Antony, Mount, Garnacho; Martial/Højlund. Allenatore: Ten Hag.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Livramento, Lascelles, Dummett/Schaer, Targett; Willock, Guimaraes, Longstaff; Almiron, Wilson, Hall/Gordon. Allenatore: Howe.

DOVE VEDERE MANCHESTER UNITED-NEWCASTLE IN TV — In Italia le partite della EFL Cup vengono trasmesse su DAZN.

