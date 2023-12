Soriano: “City Group ha industrializzato il calcio. L’esempio di Taty Castellanos…”

“Il City Football Group ha industrializzato il calcio. Il modello di business non utilizza nuove tecnologie o idee dirompenti, ma è riuscito ad applicare la logica di altre industrie nel settore calcistico. La chiave sta nell’equilibrio tra intrattenimento e crescita dei calciatori. Se un giocatore non riesce a crescere ulteriormente in Uruguay, ad esempio, lo spostiamo nel club che abbiamo negli Stati Uniti, se lì si adatta e il campionato è troppo piccolo per lui, lo spostiamo in Spagna, come è successo con Taty Castellanos”.