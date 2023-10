VIDEO Palermo, Saric segna il suo primo gol in Turchia: decide Antalyaspor–Başakşehir

Saric si sblocca in Super Lig con un colpo di testa che va a decidere la sfida tra Antalyaspor e Başakşehir. Guarda il gol dell'ex Palermo.

Il Palermo aveva ceduto all'Antalyaspor Dario Saric, centrocampista dalla quale c'erano grandi aspettative, che non hanno poi trovato effettivo riscontro sul rettangolo verde, con la formula del prestito con opzione di riscatto. L'ex Ascoli e Carpi ha realizzato il suo primo centro in Super Lig, massima divisione turca, andando a decidere l'incontro contro il Başakşehir. Questa la sintesi della gara: